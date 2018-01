Itália bate Azerbaijão e garante vaga Com gols de Vieri, Inzaghi (2) e Di Vaio, a Itália confirmou o favoritismo no grupo 9 e garantiu a vaga na Eurocopa 2004 ao golear neste sábado o Azerbaijão por 4 a 0. Já a Holanda goleou a Moldóvia por 5 a 0, mas vai ter que disputar a repescagem por ter ficado atrás da República Checa, já classificada e que ganhou da Áustria por 3 a 2, terminando na liderança do grupo 3. Pelo grupo 1, a França não tomou conhecimento de Israel e venceu o adversário por 3 a 0. Além da Itália, Dinamarca, Suíça, Alemanha, Inglaterra e Grécia também garantiram suas classificações à Eurocopa. República Checa, Búlgaria, Suécia e França já estavam assegurados no torneio desde a rodada anterior.