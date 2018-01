De Rossi garante vitória da Itália sobre Bulgária na Eliminatória da Euro

Daniele De Rossi converteu um pênalti logo no início do jogo do qual foi expulso mais tarde e garantiu a vitória de 1 x 0 da Itália sobre a Bulgária na classificatória da Euro 2016 neste domingo, na qual o goleiro Gianluigi Buffon fez sua 150a atuação para a seleção anfitriã. De Rossi marcou a penalidade batida duas vezes no sexto minuto, mas eclipsou o feito na segunda etapa, quando foi expulso depois de se chocar com Iliyan Mitsanski, que também foi mandado para fora do campo.

Buffon, convocado pela primeira vez para uma classificatória da Copa do Mundo com a Rússia em 1997, salvou a Itália defendendo um chute perigoso de Giorgi Milanov nos acréscimos. A vitória colocou a Itália no topo do Grupo H com 18 pontos de oito jogos e a caminho de uma vaga entre os dois melhores da chave, o que garantiria sua participação no Campeonato Europeu na França no ano que vem.

Os italianos são seguidos pela Noruega (16 pontos) e Croácia (15), e a Bulgária está na quarta colocação com oito pontos e duas partidas por disputar.

Andrea Pirlo foi poupado pelo técnico Antonio Conte, que fez várias mudanças após o desempenho morno e muito criticado de seu time após a vitória de 1 x 0 sobre Malta na quinta-feira.

A Itália quase saiu na frente no primeiro minuto, quando um tiro de Graziano Pelle foi salvo por Bozhidar Mitrev e Stephan El Shaarawy tentou marcar com uma bola por cobertura aproveitando um rebote que acabou chutando por cima do travessão. Mas o time da casa rapidamente recebeu um pênalti quando Antonio Candreva foi derrubado.

De Rossi se prontificou a bater e, embora sua primeira tentativa tenha sido anulada, ele manteve a calma e conferiu com um segundo chute baixo à esquerda de Mitrev. Buffon resgatou a equipe pela primeira vez aos 18 minutos com uma defesa soberba que bloqueou um tiro baixo de Mitsanski no contra-ataque.

A Itália criou e desperdiçou uma série de chances e teve que se contentar com uma vantagem de um gol no intervalo. Os ânimos se exaltaram aos 11 minutos do segundo tempo, quando Mitsanski derrubou De Rossi, os dois trocaram chutes e foram expulsos.

A Bulgária despertou nos 20 minutos finais com uma leva de oportunidades perigosas, e Milanov testou Buffon com uma bola curva de longa distância que o veterano de 37 anos parou a tempo.