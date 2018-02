Itália bate Escócia, mas segue fora da zona de classificação Na sua primeira partida oficial no ano, a Itália derrotou a Escócia por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio San Nicola, na cidade de Bari (ITA). Com dois gols, o atacante Luca Doni foi o destaque da partida válida pelo Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa de 2008, que será organizada juntamente entre Áustria e Suíça. Apesar do resultado positivo, a equipe dirigida pelo treinador Roberto Donadoni ocupa apenas a quarta colocação com quatro pontos, fora da zona de classificação para a principal competição de seleções do continente. A Ucrânia assumiu a liderança, com 12 pontos, após passar pela Lituânia por 1 a 0. Apesar do tropeço, os escoceses estão em segundo (12), seguidos pela França (também com 12) - os ucranianos estão à frente na tabela devido aos critérios de desempate. A Itália saiu na frente logo aos 11 minutos do confronto, quando o defensor Massimo Oddo fez boa jogada pela direita e cruzou na área para Luca Toni, que desviou de cabeça para superar o goleiro Craig Gordon. Os atuais campeões do mundo ampliaram a vantagem apenas aos 25 da etapa complementar. Numa jogada semelhante ao primeiro gol, o argentino naturalizado italiano Camoranesi alçou na área e o jogador da Fiorentina, sozinho, cabeceou para fazer o seu segundo na partida. Já a Ucrânia conseguiu uma vitória simples sobre a vice-lanterna Lituânia por 1 a 0, em casa, no Estádio Chornomorets, na cidade de Odessa. O gol da equipe do leste europeu saiu aos 2 minutos do segundo tempo. Após passe de Maxym Kalynychenko, o meia Oleh Gusev completou para garantir a vitória. Na próxima rodada das Eliminatórias da Eurocopa, a Itália enfrenta a Ilhas Faroe, fora de casa, no dia 2 de junho. No mesmo dia, a Ucrânia pega a França, longe do seu território. Vitória suada A Holanda conseguiu um bom resultado fora de casa ao derrotar a Eslovênia por 1 a 0, nos minutos finais da partida, em Celje. O time do treinador Marco Van Basten está na ponta do Grupo G, com 14 pontos, três a mais que a Romênia, que ganhou com facilidade de Luxemburgo por 3 a 0, em casa, no Estádio Ceahlaul, em Piatra Neamt. O gol dos holandeses foi marcado aos 41 minutos do segundo tempo, com Giovanni van Bronckhorst. Já os romenos chegaram ao terceiro triunfo ao anotar com Mutu, Marica e Cosmin Contra. Também pela chave, a Bulgária não saiu do empate sem gols com a Albânia, no Estádio Nacional de Vasil Levski, em Sófia.