Itália: clubes pagam ? 625 milhões a atletas Os 18 clubes que integram a Primeira Divisão do campeonato italiano gastam 625 milhões de euros por ano apenas para pagar os salários de seus jogadores, segundo estudo divulgado nesta terça-feira pela imprensa do país. De acordo com o estudo publicado pelos diários "Il Resto del Carlino", "La Nazione" e "Il Giorno", o vencimento médio de um jogador da primeira divisão é de ? 1,3 milhão de euros. Na lista dos 10 jogadores mais bem pagos da Itália, cinco jogadores são do Milan: Rivaldo, Nesta, Inzaghi, Shevchenko e Rui Costa. Juntos eles somam ? 49,8 milhões de euros. Veja a lista dos jogadores mais bem pagos do futebol italiano: ? 12 milhões/ano: Christian Vieri (Inter de Milão) Rivaldo (MiIan) ? 11 milhões/ano: Alessandro del Piero (Juventus) Francesco Totti (Roma) ? 9,4 milhões/ano: Filippo Inzaghi (Milan) Andreij Shevchenko (Milan). ? 9 milhões/ano: Rui Costa (Milan) Gianluigi Buffon (Juventus) Thuram (Juventus)