Itália combate racismo com futebol A onda de racismo no futebol italiano tem provocado forte reação. A partir de quinta-feira, será disputado na cidade de Montecchio o "Campeonato Mundial Anti-racismo." O torneio contará com a participação de 96 equipes, compostas por torcedores, membros de organizações anti-racistas, de comunidades de imigrantes e artistas. Também estão programadas palestras e exposições a respeito do tema.