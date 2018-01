Itália confirma suspensão de Dida A Federação Italiana de Futebol (FIGC) confirmou hoje a suspensão do goleiro Dida, do Milan, e do uruguaio Recoba, da Inter de Milão, por uso de passaportes falsos. A informação é da Comissão de Apelação da FIGC, a quem Inter e Milan recorreram da pena de suspensão por um ano dos dois atletas. Com isso, Dida não poderá disputar a Copa do Mundo de 2002, que será realizada no Japão. A Comissão também anunciou que o meia argentino Verón, recentemente vendido ao Manchester United, foi absolvido da mesma acusação.