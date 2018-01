Itália confirma suspensão de Dida A Confederação Italiana de Futebol confirmou, nesta quarta-feira, a suspensão do goleiro da seleção brasileira Dida por um ano por uso de passaporte falso. Dida, que está com a delegação na Colômbia para a disputa da Copa América, vem preferindo, nos últimos dias, não comentar o fato e pouco fala com a imprensa. Quando é perguntado sobre o tema, demonstra grande irritação. Em Teresópolis, às vésperas do jogo contra o Uruguai, pelas eliminatórias, quase agrediu um repórter. A Fifa permitiu que Dida jogue pela seleção, dizendo que a punição seria apenas para jogos em clubes.