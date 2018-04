Itália consegue primeira vitória na Copa do Mundo sub-20

A seleção da Itália conquistou nesta segunda-feira uma vitória apertada no Mundial Sub-20, que está sendo disputado no Egito. Os italianos venceram Trinidad e Tobago por 2 a 1 e assumiram provisoriamente a liderança do Grupo A.

O zagueiro Michelangelo Albertazzi, das categorias de base do Milan, abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. O gol de empate de Trinidad e Tobago veio pelo pés do atacante Juma Clarence, aos 22 minutos da segunda etapa. Porém, aos 33 minutos, o meio-campista Raggio Garibaldi, da Genoa, assegurou a vitória dos italianos.

O resultado deixou a Itália mais próxima da classificação para a segunda fase, com quatro pontos em duas rodadas. Já Trinidad e Tobago ainda não conquistou nenhum ponto.