Itália decide impasse para Calcio A crise no futebol da Itália pode acabar nesta terça-feira. Para tanto, representantes do governo, das emissoras de televisão a cabo e dos oito clubes ?rebeldes? se reúnem em Roma. A intenção é fazer com que se chegue a acordo quanto à venda de direitos de transmissão dos jogos no sistema pay-per-view. Se o impasse for superado, a competição de 2002-03 terá a rodada inaugural no sábado. Caso contrário, pode ser adiada mais uma vez - a data original previa a largada no dia 1º. A confusão começou quando Atalanta, Como, Chievo, Empoli, Modena, Piacenza, Brescia e Perugia reclamaram da oferta que haviam recebido para permitir que a Telepiú e a Stream transmitissem suas partidas aos assinantes. O grupo considerou insatisfatória a proposta de US$ 4 milhões para cada um - 10% do que receberão, por exemplo, Juventus, Internazionale e Milan. Os ?pequenos? conseguiram empurrar o início do campeonato para o dia 14, ao mesmo tempo em que criavam a PMT (Plus Media Trading), sua rede de tevê alternativa. Até agora, porém, a estratégia de vendas não vingou e o grupo ameaça com outro adiamento. Para evitar ruptura mais acentuada, foi convocado encontro com Giuliano Urbani, ministro dos Bens Culturais, e com um assessor de Silvio Berlusconi, primeiro-ministro da Itália e ainda presidente do Milan. O governo quer solução definitiva para o caso. "Tudo será resolvido", comentou Franco Sensi, presidente da Roma e um dos poucos cartolas do bloco dos ?grandes? que apóiam reivindicações dos ?sem-tevê?. Já Enrico Preziosi, presidente do Como, não é tão otimista. "Se não formos atendidos, não entraremos em campo."