Itália define amanhã situação do Genoa A Comissão de Disciplina da Federação Italiana de Futebol anuncia nesta terça-feira se aceita denúncia da Promotoria Pública, segundo a qual o Genoa, campeão da Série B, se beneficiou com resultado arranjado com o Venezia, na última rodada de 2004-05. O veredicto deveria ter saído hoje, mas foi adiado. Se o clube genovês for condenado, desce para a Série C.