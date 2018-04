Itália divulga lista de 31 pré-convocados para Copa das Confederações

ROMA - A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) anunciou nesta quinta-feira uma lista de 31 jogadores pré-convocados para a Copa das Confederações, que será realizada no Brasil entre 15 e 30 de junho. Os atletas chamados pelo técnico Cesare Prandelli serão avaliados pelo comandante no amistoso do próximo dia 31 de maio, contra San Marino, em Bologna, sendo que até o dia 3 de junho o comandante terá de enviar à Fifa uma lista final com 23 nomes.

Depois de pegar San Marino, a Itália fará uma partida decisiva diante da República Checa, no dia 7 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. Será o último grande teste dos vice-campeões europeus antes da Copa das Confederações. A lista elaborada por Prandelli trouxe como novidades o meio-campista Aquilani, da Fiorentina, que não defende a Itália desde o amistoso contra a Inglaterra, em 15 de agosto do ano passado, além de três atletas que nunca defenderam a seleção italiana. São eles: o goleiro Agazzi e o atacante Sau, ambos do Cagliari, e o meia Giacomo Bonaventura, da Atalanta.

Dos 31 nomes pré-convocados para a Copa das Confederações, seis são atacantes. E entre eles está Balotelli, do Milan, que no último final de semana foi vítima de racismo por parte da torcida da Roma em clássico válido pela penúltima rodada do Campeonato Italiano. A atitude dos torcedores, na ocasião, fez o juiz paralisar a partida por mais de um minuto.

A Itália está no Grupo A da Copa das Confederações, ao lado de Brasil, México e Japão. A estreia dos italianos será no dia 16 de junho, diante dos mexicanos, no Maracanã. Três dias depois, a Azzurra pegará o Japão, em Recife, para depois fechar a sua participação nesta primeira fase da competição contra os brasileiros, no dia 22, em Salvador.

Confira a lista de 31 pré-convocados da Itália:

Goleiros: Agazzi (Cagliari), Buffon (Juventus), Marchetti (Lazio) e Sirigu (Paris Saint-Germain).

Defensores: Abate (Milan), Antonelli (Genoa), Astori (Cagliari), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Milan), Maggio (Napoli), Ogbonna (Torino) e Ranocchia (Inter de Milão).

Meio-campistas: Aquilani (Fiorentina), Bonaventura (Atalanta), Candreva (Lazio), Cerci (Torino), De Rossi (Roma), Diamanti (Bologna), Giaccherini (Juventus), Marchisio (Juventus), Montolivo (Milan), Pirlo (Juventus) e Poli (Sampdoria).

Atacantes: Balotelli (Milan), El Shaarawy (Milan), Gilardino (Bologna), Giovinco (Juventus), Osvaldo (Roma) e Sau (Cagliari).