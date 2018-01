Itália e Alemanha envolvidas em escândalo Duas das melhores ligas européias de futebol enfrentam problemas graves que ameaçam a credibilidade de suas instituições. A Federação Alemã de Futebol (DFB) se depara com um escândalo de proporções mais drásticas do que a Federação Italiana. O juiz Robert Hoyzer, de 25 anos, pediu demissão na sexta-feira depois de ser acusado de manipular resultados num esquema de apostas da Copa da Alemanha, algo parecido com a máfia da loteria esportiva da década de 80 no Brasil. A DFB estuda uma punição severa para Hoyzer, que teria apostado no jogo em que o Paderborn, da 3.ª divisão, venceu o Hamburgo por 4 a 2. O Hamburgo vencia por 2 a 0 quando o árbitro expulsou o atacante do clube da primeira divisão Mpenza e deu dois pênaltis para o Paderborn. O juiz revelou ao jornal alemão Bild que nunca apostou em qualquer partida que dirigiu. Além deste jogo, a DFB investiga outros cinco jogos, pela segunda e terceira divisões. Hoyzer apitou quatro destes jogos. Caso algo parecido com a partida do Hamburgo seja descoberto, a DFB estuda a realização de novas partidas para definir o resultado. FASCISTA - Na Itália, o jogador Paolo Di Canio, da Lazio, vai prestar depoimento sobre a saudação fascista feita por ele depois da vitória de sua equipe no clássico romano por 3 a 1, no último dia 6. Um juiz federal denunciou o jogador à Comissão Disciplinar da Federação Italiana, que está pronta para abrir uma comissão independente para tratar o caso. Di Canio, que já se declarou seguidor de Mussolini e tem tatuada no braço a palavra "Duce", revelou que seu gesto não teve conotação política e que era igual ao que os gladiadores faziam quando deixavam os combates no Coliseu de Roma. Apesar desta declaração, o juiz que investiga o caso afirma que, independente de qualquer interpretação política, o comportamento do jogador vai contra os princípios da lealdade esportiva.