Itália e Dinamarca ficam no empate Itália e Dinamarca empataram por 0 a 0, nesta segunda-feira, em Guimarães, pela primeira rodada do grupo C da Eurocopa. O outro jogo da chave acontece logo mais, a partir das 15h45 (horário de Brasília), entre Suécia e Bulgária. O destaque do jogo desta segunda-feira foram os dois goleiros. O italiano Buffon e o dinamarquês Sorensen fizeram grandes defesas e impediram que saísse o gol.