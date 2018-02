Itália é eliminada na primeira fase da Euro A seleção da Itália se transformou nesta terça-feira na segunda grande decepção da edição 2004 da Eurocopa. Com um futebol sem garra e sem nenhuma criatividade, os italianos foram eliminados na primeira fase da competição. O time do técnico Giovanni Trapattoni venceu a Bulgária por 2 a 1, em Guimarães, mas foi eliminado por causa do empate por 2 a 2 entre Dinamarca e Suécia, partida que estava sendo disputada no mesmo horário, na cidade do Porto. Com o empate, as duas equipes chegaram a 5 pontos ganhos no Grupo C. A Suécia terminou em primeiro no grupo pelo saldo de gols. A Bulgária se despede do torneio sem fazer nenhum ponto. Foram três jogos e três derrotas. Dinamarca e Suécia vão enfrentar os classificados do Grupo D - onde estão República Checa, Alemanha, Holanda e Letônia. Destes, os checos já estão classificados. A definição do grupo será nesta quinta-feira, com os jogos entre Holanda e Letônia e Alemanha e República Checa. A temporada de vexames foi aberta no domingo, com a Espanha, no Grupo A. O time espanhol perdeu por 1 a 0 para Portugal e também caiu na primeira fase. A Grécia foi a surpresa do grupo.