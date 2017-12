Itália e Espanha decidem Supercopas O Barcelona é favorito para levar o título da Supercopa da Espanha contra o Bétis neste sábado, depois de vencer o jogo de ida em Sevilha, por 3 a 0, com um gol de Edmilson. Na Itália, Inter de Milão e Juventus decidem a Supercopa com várias estrelas. Os milaneses contam com o grupo completo e o português Figo, contratado junto ao Real Madrid, deve estrear.