Itália e Espanha seguem com rodadas A Roma pode fechar nesta o ano como líder isolada do Campeonato Italiano. A equipe dos brasileiros Mancini, Emerson e Lima está em 1º lugar, com 33 pontos, e visita o Empoli, penúltimo com 6, na abertura da 14ª rodada. O Parma (24 pontos) recebe a Reggina (11). Os demais jogos serão domingo. Na Espanha, a 17ª rodada tem neste sábado Atlético de Madrid x Santander, Real Sociedad x Valladolid e Valencia x Sevilla.