Itália e EUA se classificam no Futsal A Itália derrotou nesta quinta-feira o Paraguai por 4 a 2 e se classificou à segunda fase do Mundial de Futsal. Com o resultado, a equipe terminou a primeira fase na liderança do Grupo C, com nove pontos. Em outro jogo válido pela mesma chave, os Estados Unidos empataram com o Japão por 1 a 1 e também avançaram na competição.