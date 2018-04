Itália e França iniciam nova fase A Itália começa neste sábado a caminhada para a Copa de 2006. A ?Squadra Azzurra? entra em campo, em Palermo, para enfrentar a Noruega, na abertura do grupo 5 das Eliminatórias Européias para o Mundial na Alemanha. Outros grandes, como França e Inglaterra, também iniciam o desafio de garantir lugar para a festa, dentro de menos de dois anos. Os italianos estão agora sob o comando de Marcello Lippi, chamado a reconstruir a equipe depois do fiasco na Eurocopa-2004, em que foram desclassificados na primeira fase. O ex-treinador da Juventus convocou cinco jogadores que conquistaram, na semana passada, o bronze no torneio olímpico de futebol. Um deles é Alberto Gilardino, goleador do Parma. Francesco Totti fica fora, porque cumpre suspensão, e Alessandro del Piero é dúvida, porque se recupera de contusão. Na outra partida da chave, se enfrentam Eslovênia e Moldávia. A França teve está bem alterada em relação à apresentação que mostrou no torneio realizado em junho, em Portugal. O técnico é novo - Raymond Domenech -, mas o time terá baixas definitivas e significativas, como Zinedine Zidane, Liliam Thuram, Bixente Lizarazu e Marcel Desailly, que decidiram encerrar seu ciclo nos ?bleus?. O teste inicial será em Paris, pelo grupo 4, no confronto com Israel. Nessa chave, jogam também Irlanda x Chipre (Dublin) e Suíça x Ilhas Faroes (Basiléia). A Inglaterra não tem moleza e enfrenta a Áustria, em Viena, pelo grupo 6. O técnico Sven-Goran Eriksson quer o astro David Beckham como armador, no meio-campo, para compensar a ausência de Gerrard. "Não há problema algum", disse o craque do Real Madrid, que apareceu para treinar com uma cruz tatuada na nuca. As outras duas partidas são: Irlanda do Norte x Polônia e Azerbaijão x País de Gales. Novo desafio - Luiz Felipe Scolari também está na disputa. O treinador pentacampeão do mundo encara as Eliminatórias na Europa, com a mesma seleção portuguesa com a qual ficou em segundo lugar no torneio continental. Ou quase a mesma, porque já não contará com Luís Figo. O principal jogador da equipe despediu-se recentemente, sob a alegação de que pretende dedicar-se apenas ao Real Madrid. Portugal começa a briga por vaga no grupo 3 em Riga, contra a Letônia, neste sábado. Nessa chave jogam também Rússia x Eslováquia e Estônia x Luxemburgo. Os 51 países europeus estão divididos em oito grupos e se classificam para a Copa os campeões de cada um e os dois melhores segundos colocados. Os outros seis vices decidirão mais três vagas na repescagem. A Alemanha, como anfitriã, está garantida.