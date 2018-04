Itália e Paraguai empatam em estreia na Copa do Mundo sub-20

Itália e Paraguai decepcionaram e passaram em branco na estreia na Copa do Mundo sub-20, que está sendo realizado no Egito. Nesta sexta-feira, as duas seleções empataram por 0 a 0 em partida válida, em confronto válido pelo Grupo A da competição.

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O jogo desta sexta-feira teve poucas emoções. O Paraguai dominou o meio-de-campo, teve mais posse de bola, mas pecou pela má pontaria. A Itália também não teve bom desempenho ofensivo. Tanto que finalizou oito vezes, mas acertou a meta paraguaia em apenas uma oportunidade.

Com o empate, Itália e Paraguai dividem a segunda colocação da chave com um ponto. O grupo é liderado pelo Egito, goleou Trinidad e Tobago por 4 a 1, na quinta-feira, na abertura do Mundial Sub-20. As duas seleções voltam a jogar na segunda-feira. A Itália vai enfrentar Trinidad e Tobago e o Paraguai vai duelar com o Egito.