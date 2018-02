Itália e Suécia empatam por 1 a 1 Itália e Suécia empataram por 1 a 1 nesta sexta-feira em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C da Eurocopa 2004. Os italianos saíram na frente aos 37 minutos do primeiro tempo com Cassano, que substituiu Totti, suspenso. No final da etapa complementar, aos 39, Ibrahimovic fez belo gol e empatou a partida. Com o resultado, os suecos seguem na liderança com quatro pontos e um empate diante da Dinamarca, que divide a ponto do grupo, classifica a equipe para as quartas-de-final. Os italianos, com dois pontos, precisam golear a Bulgária na terça-feira para seguirem na competição.