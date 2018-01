Itália em alerta por jogos manipulados O terremoto que abalou o futebol alemão, provocado pelo esquema de manipulação de jogos para favorecer apostas da máfia croata, alcançou nesta sexta-feira a Itália, segundo revelou a revista italiana L?Espresso desta semana. A publicação sustenta que 5 partidas da Série A da temporada 2000-01 foram manipuladas pelo mesmo esquema descoberto na Alemanha. A Federação Italiana divulgou que já está investigando as denúncias da revista. Segundo a reportagem, Juventus x Atalanta, Fiorentina x Napoli, Lecce x Lazio e Verona x Perugia foram manipulados para favorecer apostas feitas na empresa estatal alemã, a Oddset. Os apostadores fizeram prognósticos que os jogos terminariam 2 a 1. E todos tiveram este placar. A L?Espresso revela que tais jogos tiveram arbitragens ruins e lances absurdos, permitindo assim o mesmo 2 a 1. A suspeita de manipulação cresceu, principalmente, pelo exagerado volume de dinheiro envolvido - US$ 1,5 milhão - que multiplicou o ganho dos apostadores. Até agora, nenhum nome foi associado ao esquema na Itália. Alemanha - Nesta sexta-feira, em Frankfurt, a Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou um acordo com o Hamburgo, que retirou o recurso em que pedia a classificação para a próxima fase da Copa da Alemanha por causa da do jogo com o Paderborn, manipulado pelo juiz Robert Hoyzer. A DFB vai pagar ? 500 mil ao clube e um jogo da seleção alemã, contra China ou Japão, em 8 de outubro, será no Estádio do Hamburgo, o que trará um lucro de ? 1,5 milhão para a equipe.