Itália em festa pelo gol de Ronaldo O gol de Ronaldo marcado contra o Brescia neste domingo pelo Campeonato Italiano foi bastante festejado em toda a Itália. Em Roma, quando o gol foi mostrado no telão no Estádio Olímpico, muitos torcedores que acompanhavam o jogo entre Lazio e Fiorentina se levantaram para aplaudir. Foi o Olímpico, em 12 de abril de 2000, num jogo contra a Lazio pela Copa da Itália, que Ronaldo sofreu a segunda grave lesão no joelho, justamente na partida que marcava sua volta, após a primeira contusão. Em Parma, o argentino Batistuta, que participou do jogo onde a Roma bateu o Parma por 2 a 1, comentou: ?É uma grande notícia para o futebol?. O técnico Cuper definiu como ?muito bonito? o gol do brasileiro. Também falou de sua decisão de escalá-lo desde o início. ?Quando um jogador está relacionado para uma partida, mesmo no banco, é porque tem condições de jogar. Não digo os 90 minutos, mas Ronaldo, pouco a pouco, alcançará esta condição. Neste domingo ele foi muito bem.? Ao seu lado, Ronaldo adotou um discurso conciliador. ?A equipe tem muitos jogadores e o mais importantes é que todos tenham vontade de jogar, mesmo estando no banco.?