Itália empata com a Noruega A seleção da Itália conseguiu um bom resultado ao empatar por 0 a 0 com a Noruega, neste sábado em Oslo, mantendo a liderança do Grupo 5 das Eliminatórias Européias para a Copa do Mundo de 2006. O resultado deixou a a Itália, que lidera com 13 pontos, quatro à frente da seleção norueguesa. Com vários desfalques - Gattuso, Totti, Nesta e Del Piero -, a seleção italiana apresentou um futebol cauteloso, enquanto seu adversário não teve criatividade e competência para superar a marcação adversária. Já a Eslovênia se manteve na vice-liderança, ao lado da Noruega, ao empatar por 1 a 1 com a Bielo-Rússia, no campo adversário. No outro jogo deste sábado pelo Grupo 5, a Escócia sofreu para vencer, em casa, a Moldávia por 2 a 0. A classificação do Grupo 5: 1) Itália, 13 pontos; 2) Noruega e Eslovênia, 9; 4) Bielo-Rússia, 6; 5) Escócia, 5; 6) Moldávia, 2.