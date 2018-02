Itália, Espanha e Alemanha sem rumo Itália, Espanha e Alemanha têm os melhores campeonatos do mundo. Os dois primeiros historicamente investem pesado em estrelas internacionais e suas equipes se fartam de conquistar títulos; os alemães, embora não sejam tão mãos-abertas, também apostam em talentos que vêm de fora. As seleções, porém, começam a acumular frustrações preocupantes. Os italianos se defendem com os mundiais (34, 38 e 82) e os vices de 70 e 94 para mostrar que não são fogo de palha. De quebra, levaram a Euro de 68 e ficaram em 2.º em 2000. Os alemães têm currículo invejável, com os Mundiais de 54, 74 e 90, além dos vices em 66, 82, 86 e 2002. Para afagar seu ego, podem jogar na mesa os europeus de 72, 80 e 96. A Espanha chegou à hegemonia continental em 64. Não basta. A questão é detectar por que esse trio da pesada e de longa tradição importadora perde espaço para República Checa, Dinamarca, França, Suécia e Holanda, exportadores por vocação, moda ou necessidade, dependendo da época. A "Azzurra" alega que foi prejudicada por suposto acerto entre escandinavos e esquece de seu jogo feio. A exceção ficou por conta de 45 minutos muito bons, no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com a Suécia. Fora isso, entediou com esquema pouco criativo e com jogadores milionários, mas com baixa produção, como Vieri, Del Piero, Cannavaro. Há alguma esperança com Cassano, Pirlo e Gilardino (não convocado). As mudanças podem iniciar-se amanhã, se for confirmada a substituição do técnico Giovanni Trapattoni por Marcello Lippi. A Espanha também acena com troca de comando e Iñaki Saez entregou o cargo. O problema está na qualidade do elenco. Casillas é bom goleiro, Fernando Torres, um goleador mediano, Morientes é brigador e Raúl tem carisma. Não existe um craque, daqueles que desequilibrem. O mesmo ocorre com a Alemanha, que perdeu eficiência para defender e não tem vocação para o gol. O ponto de referência é Ballack? Pouco, para quem já teve Beckenbauer, Müller, Rummenigge, Klinsmann, Bierhoff, Matthaeus ou o próprio Rudi Voeller, belo goleador e técnico limitado.