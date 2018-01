Itália está de olho nos hondurenhos Além da alegria de disputar a semifinal da Copa América, um passo largo para uma seleção de pouca tradição no futebol, os jogadores de Honduras podem ter outra grande oportunidade. Depois da vitória convincente sobre a seleção brasileira na segunda-feira, alguns jogadores da equipe de Honduras chamaram a atenção de clubes italianos. Os europeus podem levar até 3 jogadores hondurenhos para a Itália, e o predileto deles, por enquanto, é o atacante Julio César León, que interessa ao Torino. León foi um dos principais destaques da vitória de Honduras sobre o Brasil, e o clube italiano estaria interessado em pagar até U$ 3 milhões pelo passe do jogador, que pertence ao Olimpia Tegucigalpa. Carlos Alberto Pavón e Samuel Caballero também devem trocar a América pela Europa. A Udinese pagou US$ 6 milhões pelos passes dos dois jogadores.