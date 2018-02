Itália estréia e promete jogar no ataque A Itália estréia nesta segunda-feira na Eurocopa enfrentando a Dinamarca, às 13 horas (com Sportv), em Guimarães, disposta a provar que não é um time tão defensivo como acusam a imprensa e os torcedores do país. "Vamos jogar no ataque, podem ter certeza", disse Vieri. O técnico Giovanni Trapattoni é conhecido na Itália por privilegiar o cuidado defensivo. Em sua defesa, ele argumenta que escalou Totti, Del Piero e Vieri juntos e optou por Camoranesi no lugar de Fiore justamente por achar que o jogador da Juventus aumenta o poder ofensivo da equipe. Vieri está muito motivado para o torneio por duas razões: não jogou a Eurocopa passada porque estava contundido e está prestes a se livrar do técnico Alberto Zaccheroni na Inter, já que o clube deve acertar com Roberto Mancini, que dirigiu a Lazio na temporada passada. "Quero fazer muitos gols aqui em Portugal", avisou. Mas apesar da animação de Vieri, um jogador de temperamento difícil, o clima não é dos melhores na concentração italiana. Del Piero ficou enciumado com a declaração dada por Trapattoni no meio da semana de que Totti é o único jogador do elenco capaz de desequilibrar uma partida. E o volante Gattuso reclamou publicamente por não ser o titular - os escolhidos pelo treinador são Perrotta e Zanetti. Os problemas internos levaram o capitão Cannavaro a dar uma entrevista coletiva para garantir que o grupo está unido e determinado a lutar pelo título que escapou por muito pouco em 2000 - a Itália cedeu o empate para a França no último minuto do tempo regulamentar e depois perdeu na prorrogação com um "gol de ouro" de Trezeguet. A Dinamarca é uma seleção ofensiva, mas nesta segunda-feira fugirá às suas características pelo que disse o técnico Morten Olsen. "O importante contra a Itália é não perder. Vamos enfrentar um time muito forte e que é um dos favoritos ao título. Eles foram vice-campeões em 2000 e hoje têm um time melhor do que há quatro anos." O desfalque da equipe será o atacante Gronkjaer, que voltou para a Dinamarca para acompanhar o enterro de sua mãe. A estrela do time é o atacante Tomasson, que joga no Milan. Talvez por conhecer muito bem os jogadores que terá pela frente, ele mostra mais otimismo que o seu treinador. "A Itália é forte e divide o favoritismo do torneio com a França, mas nós temos condições de ganhar", acredita.