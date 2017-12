Itália fecha cerco contra Hooligans A justiça italiana apertou o cerco contra a violência no futebol. O conselho ministerial daquele país aprovou nesta quinta-feira um decreto-lei que entrará em vigência a partir da primeira rodada do Campeonato Italiano, dia 26, e punirá com mais rigor diversas irregularidades. Atos como invasão do gramado e atirar objetos no campo podem levar a uma detenção entre seis meses até um ano. Imagens de vídeo e câmeras fotográficas poderão ser utlizadas para identificar torcedores violentos.