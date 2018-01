Itália fecha o cerco ao doping A Federação Italiana de Futebol resolveu endurecer na luta contra o doping. A entidade insiste na decisão de fazer controles de surpresa, com exames de sangue de jogadores das duas divisões principais, e diz que os rebeldes serão punidos. Uma das represálias é exclusão da seleção que irá à Eurocopa, em Portugal. O braço-de-ferro começou no dia 6, quando foram sorteados os primeiros 12 atletas (8 da Série A e 4 da B) para o teste sangüíneo. Em quatro semanas, esse número chegou a 48, mas 12 se negaram a doar material. A alegação é de que a legislação prevê exames de urina obrigatório e torna o de sangue facultativo. "Só pode ser feito com o consentimento do atleta", diz Sergio Campana, presidente do sindicato dos jogadores profissionais. A Federação não aceita essa argumentação, pretende alterar o regulamento do campeonato e ameaça ir para o confronto. "Os atletas que se negarem a colaborar serão submetidos a vários exames de surpresa durante a temporada", retrucou Franco Carraro, presidente da FIGc. Rodada - A Roma pode voltar à ponta do Campeonato Italiano, pelo menos por algumas horas, desde que vença o Brescia (19) na partida deste sábado, pela segunda rodada do returno. Os romanos têm 43 pontos e foram superados pelo Milan (45), que no meio da semana ganhou do Siena. No outro jogo do dia, a Reggina (17) recebe o Empoli (13).