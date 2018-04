Itália ficou em segundo lugar na Eurocopa em 2012

SÃO PAULO - A última competição que a Itália disputou foi a Eurocopa do ano passado na Ucrânia e Polônia. E o time terminou em segundo lugar, atrás apenas da Espanha.

Os destaques da Azzurra foram a vitória sobre a Inglaterra nas quartas de final (nos pênaltis, depois de 120 minutos de claro domínio e muitas chances perdidas) e o triunfo por 2 a 0 sobre a poderosa Alemanha na semifinal com dois gols de Balotelli. O desempenho na competição redimiu a Itália do fracasso no Mundial de 2010, quando a equipe, que chegou como detentora do título, foi eliminada logo na primeira fase.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, lidera o Grupo B com 13 pontos em cinco jogos. A Bulgária, que está em segundo lugar, tem 10 pontos em seis partidas. E a República Checa aparece em terceiro com oito pontos em cinco jogos. Diante desse quadro, não deve demorar para garantir sua classificação.