Itália, França e Alemanha vencem amistosos As seleções mais tradicionais da Europa aproveitaram bem a data reservada pela Fifa para amistosos internacionais. Itália, França, Alemanha, Espanha venceram - em alguns casos, sem brilho. Já a equipe de Portugal, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, empatou com a Holanda, em Eindhoven. A Argentina foi à Líbia e ganhou por 3 a 1. O resultado mais folgado foi o da França. Os campeões do mundo de 98 receberam o Egito e, mesmo sem o astro Zidane, golearam por 5 a 0. Thierry Henry marcou os dois primeiros; Pires, D. Cissé e Kapo completaram. O jogo, no estádio Saint-Dennis, serviu para o zagueiro e capitão Marcel Desailly sua 104ª partida pelos ?bleus?, recorde nacional. A Espanha também não teve de fazer força para ganhar - 4 a 0 no Equador, em Madri, no estádio Vicente Calderón. Javi de Pedro abriu o marcador aos 15 minutos do primeiro tempo e Morientes aumentou aos 21 e aos 23. Morientes fechou o resultado aos 19 da fase final. A Alemanha, ao contrário, suou para fazer só 1 a 0 na Sérvia e Montenegro (antiga Iugoslávia). O gol decisivo foi marcado por Kehl aos 15 minutos do segundo tempo da partida disputada em Bremen. A Itália, com muitos desfalques, bateu a Suíçapor 2 a 1, de virada, em Genebra. Frei deixou os donos da casa em vantagem aos 5 minutos do primeiro tempo e Legrottaglie empatou aos 10. Cristiano Zanetti consolidou a reação aos 30 minutos da segunda etapa. A Holanda colocou à prova a eficiência dos métodos de Felipão para dirigir Portugal. Os anfitriões do jogo de Eindhoven largaram bem, com gol de Kluivert aos 27 minutos do primeiro tempo, mas Simão acabou com a alegria aos 33 da fase final. A Argentina foi a Tripoli, na África, e fez 3 a 1 com gols de Saviola, Riquelme e Pablo Aimar. O gol líbio foi feito por Taib, quando os sul-americanos venciam por 1 a 0. Euro-2004 - A quarta-feira também teve partidas pela fase de classificação do torneio de seleções da Europa, cuja etapa principal será em junho do ano que vem em Portugal. Grupo 1 - Malta 1 x Eslovênia 3 e Israel 2 x Chipre 0; Grupo 8 - Andorra 0 x Estônia 2; Grupo 10 - Geórgia 1 x Rússia 0.