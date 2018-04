Itália ganha amistoso que antecede importantes compromissos oficiais

BOLONHA - O Itália não precisou dar nenhum espetáculo para vencer, nesta sexta-feira, uma das seleções mais fracas do futebol mundial. Jogando em Bolonha, o time do técnico Cesare Prandelli poupou esforços, mas goleou San Marino por 4 a 0 em amistoso que antecede importantes compromissos oficiais.

Daqui a uma semana, no dia 7, a Itália enfrenta a República Checa em jogo válido pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014. Fora de casa, precisa de pelo menos um empate para não ver a aproximação do rival no Grupo B. Depois, a equipe viaja ao Brasil, onde estreia na Copa das Confederações no dia 16, diante do México.

Território de 61 quilômetros quadrados dentro da Itália, San Marino, segundo a Fifa, só havia enfrentado a seleção italiana uma vez, em 1992. Depois de 22 anos, o resultado de 4 a 0 se repetiu. Estreando como titular, o meia Andrea Poli, da Sampdoria, abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo.

Gilardino, ainda na primeira etapa, ampliou. Pirlo, numa linda cobrança de falta, no ângulo, fez o terceiro. Já quase no fim, Aquilani fechou a contagem para os italianos.