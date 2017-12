Itália ganha da Irlanda fora de casa A Itália venceu a Irlanda por 2 a 1, em Dublin, em amistoso preparatório para as rodadas finais das Eliminatórias Européias para a Copa do Mundo de 2006, que será realizada na Alemanha. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo - aos 10 minutos, Pirlo abriu o placar para os italianos; aos 31, o atacante Gilardino fez 2 a 0; e os irlandeses diminuíram com Reid, um minuto depois. Na luta pela classificação ao Mundial, a Itália está numa situação confortável. Com 13 pontos, os italianos estão na liderança do Grupo 5. Os irlandeses também estão próximos de uma vaga - lideram o Grupo 4, com 13 pontos.