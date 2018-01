Itália goleia a Alemanha e a França perde amistoso em casa A Itália conseguiu uma vitória histórica nesta quarta-feira: bateu a Alemanha por 4 a 1 em Florença, na Itália, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Esta goleada surpreende tantos os fanáticos torcedores italianos pela vitória por muitos gols, tanto quanto os alemães e o técnico Jurgen Klinsmann, que pode vir a ter problemas com esse desastroso resultado, já que sua equipe é favorita ao título do Mundial principalmente porque o país é a sede da competição. Os italianos garantiram a vitória no primeiro tempo. Gilardino fez 1 a 0 logo aos 5 minutos, com Luca Toni ampliando aos 7 e De Rossi fazendo o terceiro aos 39. Aos 12 minutos do segundo tempo Del Piero marcou o quarto e instituiu a goleada, com Huth descontando para os alemães aos 37 minutos. Das grandes seleções, a Inglaterra fez 2 a 1 no Uruguai, de virada, em Liverpool. Pouso abriu o placar para os ingleses aos 26 minutos do primeiro tempo, enquanto que Crouch (aos 30) e Andy Cole (aos 45 minutos) no segundo tempo fizeram os dois gols ingleses. Decepção - Outra importante seleção classificada para a Copa também decepcionou. A França perdeu em casa para a Eslováquia por 2 a 1, com todos os gols saindo no segundo tempo (Nemeth e Valachovic para os eslovacos, com Wiltord descontando). O goleiro francês Fabien Barthez foi bastante criticado pelos torcedores na partida. Nos outros resultados dos que estarão na Alemanha, a Suíça (também na Copa) bateu a Escócia por 3 a 1 na casa do adversário e o País de Gales empatou por 0 a 0 com o Paraguai. Fora da Copa - Completando o dia de amistosos pelo mundo, mais dois jogos, ambos envolvendo seleções que não conseguiram a classificação para a fase final do Mundial da Alemanha: Áustria 0 x 2 Canadá (dois gols de Jim Brennan) e Israel 0 x 2 Dinamarca (gols de Kenneth Perez e Morten Skoubo).