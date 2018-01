Itália goleia e fica perto da vaga A seleção italiana goleou a Bielo-Rússia na casa do adversário nesta quarta-feira por 4 a 1 e deu um passo importante para assegurar sua classificação para a Copa do Mundo de 2006. Com a vitória, a Itália dispara na liderança do Grupo 5 das Eliminatórias européias, com 17 pontos ganhos. Autor de três gols, o atacante Toni foi o principal destaque da equipe italiana. A partida, disputada no estádio Dínamo, de Minsk, não exigiu grandes esforços da Itália desde o início, apesar de a Bielo-Rússia ter amrcado primeiro, aos 4 minutos, através de Koyba, que aproveitou a desatenção da defesa adversária para bater Peruzzi. Mas a diferença entre ambas as seleções é enorme. E a alegria local durou pouco, apenas um minuto. Toni, em posição duvidosa, recebeu passe de Camoranesi e estabeleceu o empate. Aos 13 min, Toni promoveu a virada italiana no placar, ao arrematar de cabeça. Diante de um adversário desequilibrado, Camaronesi fez o terceiro antes mesmo do intervalo, aos 45 min, e comemorou seu primeiro gol com a camisa da seleção. Mas estava claro mesmo que o protagonista do confronto era Toni. O atacante, por sua vez, não decepcionou e voltou a marcar, aos 10 min do segundo tempo. O atacante aproveitou, e novamente de cabeça, um rebote adversário na área. Pouco depois, o técnico Marcello Lippi promoveu a entrada de Iaquinta, e Toni deixou o gramado aplaudido pelos torcedores bielo-russos. A partida já estava mesmo definida, e restava à Itália deixar o tempo passar, para somar mais três pontos nas eliminatórias européias e colocar uma mão na vaga para a Copa de 2006.