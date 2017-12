Itália joga em homenagem a soldados mortos A Itália faz neste domingo um de seus amistosos mais tristes da história. A ?Squadra Azzurra? entra em campo para enfrentar a Romênia, no Estádio de Ancona, ainda sob choque, por causa do atentado que provocou a morte de 18 soldados que serviam no Iraque. As duas equipes usarão tarja preta, na camisa, em sinal de luto. A renda da partida irá para parentes dos militares. Os romenos também tiveram baixas recentemente, mas no Afeganistão, para onde também enviaram tropas, para compor o contingente internacional que trata da reconstrução do país. Será um jogo de emoção, na avaliação de Angel Iordanescu, técnico da seleção visitante. O ex-jogador detectou na tragédia do começo da semana a explicação para a derrota italiana por 3 a 1 para a Polônia, em Varsóvia. "Os jogadores ainda estavam muito abalados com as notícias terríveis", analisou. "Isso influenciou seu desempenho. De qualquer forma, teremos pela frente um rival forte, que teve nove jogadores indicados para a Bola de Ouro", ponderou. "Isso dá a dimensão da qualidade do rival que teremos pela frente." A Bola de Ouro é prêmio oferecido pela revista France Football aos melhores do ano. A lista de 50 pré-selecionados foi divulgada na terça-feira. Os italianos que concorrem são Buffon, Del Piero, Zambrotta (Juventus), Inzaghi, Maldini, Nesta (Milan), Toldo, Vieri (Internazionale) e Totti (Roma). A maioria, porém, estará de folga no compromisso de amanhã. O técnico Giovanni Trapattoni decidiu continuar com experiências e observações, para definir o grupo de 22 que levará para a Eurocopa, em junho do ano que vem, em Portugal. Depois da derrota para os poloneses, o treinador chamou Zambrotta e Totti, além de Simone Inzaghi, o irmão mais novo do craque milanês. A novidade é Castellini, do Parma. Cassano, revelação da Roma e autor do gol no meio da semana, foi mantido e é uma das estrelas em ascensão.