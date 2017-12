Itália joga seu último amistoso antes de estrear na Copa A Itália faz nesta sexta-feira o seu último ensaio sério antes de estrear na Copa do Mundo. Às 15h45 (horário de Brasília), a seleção dirigida por Marcello Lippi terá a Ucrânia como sparring em Lausanne. E, como o time jogou na quarta contra a Suíça, a escalação terá cinco novidades. ?Minha intenção é fazer com que o maior número possível de jogadores participe de pelo menos uma partida e meia contando os dois amistosos aqui na Suíça?, explicou o treinador. Totti, que foi motivo de grande alegria para Lippi por ter suportado os 90 minutos no empate de 1 a 1 com os suíços, desta vez começará no banco. Mas com certeza será aproveitado no segundo tempo. ?A idéia é fazê-lo jogar uns 30 minutos.? Dos jogadores que foram titulares no amistoso de quarta, também começarão no banco o lateral Zaccardo, o zagueiro Cannavaro, e os volantes Gattuso e Pirlo. Entram no time Oddo, Nesta (recuperado das dores musculares que levaram Lippi a poupá-lo diante dos suíços), De Rossi, Perrotta e Luca Toni. Outros amistosos desta sexta-feira, que envolvem seleções que disputarão a Copa do Mundo, são: Alemanha x Colômbia, Lienchenstein x Togo, Angola x Turquia, Tunísia x Uruguai e Suécia x Chile.