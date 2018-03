Itália jogará contra a Argentina sem camisa 13, em homenagem a Astori

Quando a seleção italiana entrar em campo para encarar a Argentina, nesta sexta-feira, em Manchester, os 26 convocados pelo interino Luigi Di Biagio estarão vestindo camisas do número 1 ao 27, com apenas uma exceção. O número 13 será preservado, em homenagem a Davide Astori.

Morto no início do mês, o zagueiro tinha 31 anos e costumava utilizar a camisa 13 tanto na Fiorentina quanto pela seleção italiana, a qual representou em 14 oportunidades. Por isso, nenhum dos convocados quis ficar com seu número, em mais um tributo ao ex-companheiro.

A Itália também homenageará Astori com braceletes pretos, em sinal de luto, que serão utilizados pelos jogadores, e com camisas especiais. Antes do amistoso, ainda será respeitado um minuto de silêncio.

Astori estava dormindo na concentração da Fiorentina quando sofreu um ataque cardíaco e morreu, no dia 4 de março. A tendência é que ele também seja homenageado quando a Itália entrar em campo para encarar a Inglaterra, terça-feira que vem, em Wembley.