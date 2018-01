Itália: Juve goleia e fica na ponta A líder Juventus mostrou neste domingo porque está na liderança do Campeonato Italiano. Goleou o Livorno (15.º) por 4 a 2 e chegou aos 43 pontos, ficando monentaneamente a cinco pontos do vice Milan (sem contar os pontos do jogo contra o Palermo). Outro time que conseguiu um bom resultado foi a Udinese. Com a vitória sobre o Cagliari (7.º) por 2 a 0, manteve a terceira posição com 34 pontos. Está distante dos líderes, pois o Milan tem quatro pontos a mais, mas pelo menos está se mantendo no alto da classificação. Os outros resultados da rodada foram: Inter de Milão 3 x 2 Sampdoria; Roma 2 x 1 Atalanta; Bologna 3 x 1 Chievo Verona; Fiorentina 2 x 3 Lazio; Lecce 1 x 1 Reggina; Messina 2 x 0 Brescia e Siena 0 x 1 Parma.