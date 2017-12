Itália: Juventus enfrenta dois rivais A Juventus tem dois duelos neste domingo: o Lecce e o técnico Zdenek Zeman. Líder isolado com 6 pontos de vantagem sobre o Milan, a equipe de Turim visita um adversário que tem no ataque sua arma principal e no seu comando um treinador polêmico: em 1998, Zeman denunciou o doping em clubes da Itália, citando a Juventus. Em conseqüência da denúncia, uma caça às bruxas foi desencadeada mas até hoje só funcionários do clube estão ameaçados. Houve quem dissesse que a carreira do treinador checo estava liquidada na Itália por ter acusado a poderosa Juventus. Mas depois de alguns anos na Série B ele voltou em grande estilo para a divisão de honra e ainda por cima no comando da equipe-sensação. O técnico da "Velha Senhora", Fabio Capello, procura não entrar na polêmica sobre Zeman. Ele prefere falar de seu time, que por enquanto só perdeu uma vez. Além dos 28 pontos conquistados até agora, a Juve marcou 22 gols e só tomou quatro. Já o vice-líder Milan tem a obrigação de vencer o Siena, no Estádio San Siro, para poder continuar perseguindo a Juve. Dois empates sucessivos agitaram o ambiente no clube. E o meia Kaká admitiu que não está rendendo tudo o que sabe, alegando que está procurando jogar "simples", a pedido do técnico. Os outros jogos: Cagliari x Internazionale, Reggina x Roma, Lazio x Bologna, Atalanta x Brescia, Fiorentina x Livorno, Palermo x Sampdoria, Parma x Chievo e Udinese x Messina.