Itália: Juventus vence e quebra recorde A Juventus continua absoluta no Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, fez 2 a 0 na Sampdoria, chegou à nona vitória em nove jogos e bateu o recorde de triunfos seguidos em um início de temporada. A marca anterior, de oito vitórias, também era da Juve. Com gols de Trezeguet e de Mutu, a Juventus foi a 27 pontos e manteve a vantagem de 5 para o Milan, que bateu o Empoli por 3 a 1, de virada, fora de casa. Vannucchi abriu o placar, mas os milaneses reagiram com gols de Gilardino (2) e de Vieri. O outro time de Milão, a Inter, não teve a mesma sorte: mesmo jogando em San Siro perdeu para a Roma por 3 a 2, resultado que só não foi pior graças a Adriano. O brasileiro, que estava no banco por causa de uma contusão no ombro, entrou quando já estava 3 a 0. Fez um belo gol de falta e outro após falha de Doni, que soltou a bola nos seus pés. Para a Roma marcaram Totti (2) e Montella. Outros jogos da rodada do Italiano: Siena 0 x 2 Fiorentina, Ascoli 1 x 1 Udinese, Cagliari 1 x 1 Livorno, Palermo 3 x 0 Lecce, Reggina 1 x 2 Treviso, Lazio 2 x 2 Chievo e Parma 1 x 1 Messina.