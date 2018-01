Itália: Juventus vence no final e dispara A Juventus está mostrando a cada rodada do Campeonato Italiano que está com muita sorte de campeão. Neste domingo, pela 14ª rodada da competição, o time de Turim derrotou a Fiorentina por 2 a 1, em Florença, com um gol de Camoranesi, aos 43 minutos do segundo tempo - Trezeguet (Juventus) e Pazzini (Fiorentina) haviam feito os outros gols. Com o resultado, a Juventus disparou na liderança com 39 pontos, 8 a mais que o segundo colocado Milan - derrotado pelo Chievo Verona por 2 a 1, no sábado. Em terceiro estão a própria Fiorentina e a Inter de Milão (venceu o Ascoli por 1 a 0, também no sábado), com 29 pontos. Os outros resultados deste domingo foram: Lazio 3 x 2 Siena, Udinese 0 x 2 Livorno, Treviso 0 x 0 Messina, Reggina 2 x 1 Parma, Palermo 2 x 2 Cagliari e Sampdoria 2 x 0 Empoli.