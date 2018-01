Itália lembra 50º aniversário de Falcão A imprensa italiana lembrou nesta quinta-feira o 50º aniversário do ex-jogador Paulo Roberto Falcão, principal responsável pela conquista do segundo título da Roma, na história do centenário clube. Falcão chegou ao futebol italiano no início da década de 80 e duas temporadas depois foi aclamado como ?Oitavo Rei de Roma?. Em entrevista ao Corriere dello Sport, o atacante Roberto Pruzzo, companheiro do volante brasileiro na equipe romana, não poupou elogios a quem considera um dos jogadores brasileiros mais atípicos e de uma técnica e inteligência inquestionáveis. ?Falcão era um especialista no meio-campo, um dos brasileiros mais atípicos que já vi, ao mesmo tempo, um dos mais fortes?, lembrou. ?O que mais surpreendia nele era a sua capacidade de enxergar o jogo e de passar imediatamente instruções aos demais companheiros, organizando a equipe tanto técnica como taticamente. O time se deixava levar pela sua classe?. Mas Pruzzo não deixou de apontar um defeito de Falcão. ?Ele não sabia cobrar pênaltis?, revelou. Em entrevista à Gazetta dello Sport, Falcão agradeceu a lembrança dos italianos e disse que se sentia muito feliz. ?Quando era criança, jamais poderia imaginar que completaria meio século de vida tão rica de histórias e experiências. Sou um homem de sorte?, disse. Segundo ele, o único episódio que lhe trouxe tristeza nos tempos em que viveu na Itália foi exatamente a sua saída da Roma. ?Tiraram-me da Roma de maneira pouco correta?, recordou. O brasileiro revela também que por pouco não foi para o Napoli jogar ao lado de Maradona e Careca. O ex-jogador foi eleito o segundo melhor jogador da Copa de 82, na Espanha, na saudosa seleção de Telê Santana. Confira os título de Falcão: Campeonato Gaúcho - 1973 - Internacional Campeonato Gaúcho - 1974 - Internacional Campeonato Gaúcho - 1975 - Internacional Campeonato Brasileiro - 1975 - Internacional Campeonato Gaúcho - 1976 - Internacional Campeonato Brasileiro - 1976 - Internacional Campeonato Gaúcho - 1978 - Internacional Campeonato Brasileiro - 1979 - Internacional Campeonato Italiano - 1983 - Roma Campeonato Paulista - 1985 - São Paulo