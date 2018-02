Itália libera jogos em grama sintética A partir da temporada de 2005/2006 os jogos do Campeonato Italiano e da Copa da Itália poderão ser disputados em campos de grama sintética, segundo anúncio feito nesta terça-feira pelo conselho diretor da Federação Italiana de Futebol (FIGC). A decisão afeta também os jogos de competições continentais disputados na Itália e foi tomada devido ao mau estado dos gramados naturais do país nos últimos anos, principalmente no inverno.