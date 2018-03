Itália libera uso de não comunitários A Comissão Jurídica da Federação Italiana de Futebol, decidiu hoje derrubar a portaria que estabelecia um limite de jogadores ?não comunitários? nas partidas do campeonato nacional. A partir deste próximo final de semana, os clubes estão liberados a usar quantos jogadores extra-comunitários tiverem. Até agora, os clubes podiam contratar até cinco jogadores procedentes de países não pertencentes à União Européia, mas só podiam usar três deles por partida. A decisão atinge apenas os clubes da Primeira Divisão e beneficia diretamente 65 jogadores, 36 dos quais de procedência latino-americana. Um dos casos mais emblemáticos será o da equipe da Roma. Com a liberação, o time romano poderá colocar em campo, no mesmo jogo, os argentinos Walter Samuel, Gabriel Batistuta e Abel Balbo, o uruguaio Gianni Guigou e os brasileiros Marcos Assunção, Aldair, Antonio Carlos, Emerson e Cafu. O Lázio poderia usar, por exemplo, os argentinos Juan Verón, Hernán Crespo e o chileno Marcelo Salas. Eles se juntariam aos já comunitários Claudio López, Diego Simeone e Lucas Castromán, todos argentinos.