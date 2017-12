Itália: Lippi na dúvida por time e com "o barco ligado" O técnico Marcello Lippi está em dúvida sobre qual será o time da Itália para o decisivo jogo desta quinta-feira, contra a República Checa, onde definirá se consegue ou não a vaga nas oitavas-de-final da Copa do Mundo. Sua dúvida é se mantém o esquema das duas primeiras partidas ou abre mão de um atacante para reforçar o meio-de-campo. A questão gira em torno de um jogador: o atacante Luca Toni. Ou ele joga ou deverá ser o escolhido para sair do time, entrando Camoranesi. Aí, Totti será avançado para jogar ao lado de Gilardino. Por enquanto, só duas mudanças estão confirmadas: Gattuso entra no lugar de De Rossi, que cumpre suspensão, e Grosso será o lateral-esquerdo. O técnico Marcelo Lippi ficou irritado na coletiva quando questionado sobre a possibilidade do time ser eliminado do Mundial. "Antes do Mundial havia dito que meu barco, aconteça o que acontecer no torneio, estava pronto, seja para escapar ou para curtir minhas férias com êxito. Como chegamos à partida do tudo ou nada, já pedi que ligassem o motor."