Itália: Lippi vai usar Zambrotta na lateral-esquerda O técnico italiano Marcello Lippi mudou de idéia e resolveu escalar Zambrotta na lateral-esquerda na partida deste sábado (16 horas) contra os Estados Unidos, em lugar de Grosso, e não na direita, no posto de Zaccardo. O jogador da Juventus, que ficou fora da estréia por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, vinha jogando pela direita na seleção. Mas em seu clube joga no lado esquerdo. Gattuso, também recuperado de contusão muscular, treinou bem nesta sexta no Estádio Fritz Walter e poderá ser aproveitado durante o jogo, disse o treinador. Com três pontos, a Itália poderá até terminar o sábado classificada, dependendo da combinação com o resultado do jogo entre República Checa e Gana, que começará três horas mais cedo. Se Gana não vencer e a Itália conseguir os três pontos, estará garantida nas oitavas-de-final. Os norte-americanos jogam tudo na partida de hoje. Por isso, o técnico Bruce Arena resolver fazer quatro alterações em relação ao time da estréia. ?A Itália é um time que não tem pontos fracos, mas podemos vencer?, disse na coletiva dada esta tarde em Kaiserslautern.