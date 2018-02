Itália multa jogador por gesto fascista A Liga Italiana de Futebol aplicou nesta quinta-feira uma multa ao jogador Paolo Di Canio e ao seu clube, a Lazio, de 10 mil euros (cerca de US$ 13 mil) cada um. Eles foram punidos pela comemoração do atleta após marcar um gol no clássico com a Roma, no dia 6 de janeiro, fazendo alusão ao fascismo/nazismo. Na comemoração do gol, Di Canio esticou o braço para o alto, com a palma da mão aberta, repetindo a típica saudação nazi-fascista que marcou os governos de Mussolini, na Itália, e Hitler, na Alemanha. O clássico, disputado no estádio Olímpico, em Roma, foi vencido pela Lazio, por 3 a 1. Aos 35 anos, Di Canio defende a Lazio desde o começo desta temporada, depois de ficar alguns anos no futebol inglês. Ele negou que a sua comemoração fosse uma alusão ao fascismo/nazismo. Mas a Comissão Disciplinar da Liga Italiana considerou que o gesto do jogador era ?uma recordação imediata e inequívoca de uma ideologia política?. A Liga Italiana também disse que os jogadores não devem ?realizar nenhum gesto identificado com qualquer ideologia política?, pois, segundo ela, ?poderia provocar uma reação violenta dos torcedores.?