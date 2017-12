Itália não terá o zagueiro Nesta contra a Austrália O zagueiro Alessandro Nesta não poderá defender a Itália no jogo de segunda-feira contra a Austrália, em Kaiserslautern, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. Ele não se recuperou de uma distensão no músculo adutor da coxa direita, sofrida na vitória por 2 a 0 sobre a República Checa, quinta-feira, que garantiu à "Azzurra" o primeiro lugar do Grupo E. Materazzi, que entrou em seu lugar e minutos depois marcou o primeiro gol da Itália, deve ser o substituto. "Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível e que volte a jogar durante a Copa", disse o médico Enrico Castellacim que minimizou a gravidade da contusão. "Não há hematomas, nem lesões nas fibras musculares", explicou. Segundo o médico, é uma contusão parecida com a que afastou o jogador do Milan por cerca de um mês durante a última temporada. Pela segunda Copa seguida, Nesta, que é considerado um dos melhores zagueiros do mundo, não joga a partida das oitavas-de-final. Em 2002, com dores no pé direito, ficou de fora do jogo contra a Coréia do Sul - a Itália perdeu por 2 a 1 e acabou eliminado. Nesta não costuma mesmo dar sorte em Copas: em 1998, ele rompeu os ligamentos do joelho direito na terceira partida, contra a Áustria, e acabou ficando mais de seis meses fora dos campos. A Itália foi eliminada nas quartas-de-final, nos pênaltis, diante da futura campeã França.