Itália não terá três titulares no amistoso contra a Suíça Três jogadores da seleção da Itália ficarão de fora do amistoso desta quarta-feira contra a Suíça, em Genebra, por causa de problemas físicos. O ala-direito Zambrotta sofreu um estiramento na coxa esquerda durante o treino do último domingo, Nesta será poupado por sentir dores musculares e o meio-campista reserva Perrota levou uma pancada no joelho direito no treinamento desta terça. Na chegada à Suíça, os jogadores e a comissão técnica não passaram pelo saguão do aeroporto de Genebra para frustração de um grupo de aproximadamente 15 italianos que vivem na cidade e foram tentar ver de perto os ídolos. O único rosto conhecido que atravessou o saguão foi o do ex-volante Demetrio Albertini, que hoje é um dos dirigentes da Federação Italiana que acompanham a seleção. Albertini disputou a final de 1994 contra o Brasil e foi um dos que fizeram gol na decisão por pênaltis. A chegada da delegação italiana à Alemanha será apenas no dia 7. Depois do amistoso desta sexta contra a Ucrânia, em Lausanne (Suíça), os jogadores terão o fim de semana de folga para passar com a família. Voltarão a treinar na manhã da segunda e, na quarta, partirão para Duisburg, local escolhido para ser o QG da equipe durante o Mundial. A estréia será no dia 12 contra Gana, em Hannover.