Itália passa Argentina e volta a liderar ranking da Fifa A seleção da Itália, atual campeã mundial, passou a Argentina e voltou a assumir a liderança do ranking mundial da Fifa, graças a sua vitória sobre a Escócia na fase eliminatória da Eurocopa, enquanto o Brasil continua em terceiro lugar. Após um mês no primeiro lugar, a Argentina, que não jogou neste período, voltou ao segundo lugar devido à desvalorização de suas vitórias dos últimos anos, informou a Fifa. Pelo mesmo motivo, apesar de ter vencido dois amistosos, o Brasil perdeu pontos, mas manteve a colocação do ranking anterior. Entre os 10 primeiros, Holanda (sexta colocada), Portugal (sétima) e Espanha (nona) subiram uma posição. A Inglaterra (oitava) caiu duas, e a República Tcheca (10.ª), uma. Confira os 20 primeiros do ranking da FIFA do mês de abril: 1.º - Itália 1.604 pontos 2.º - Argentina 1.594 3.º - Brasil 1.520 4.º - França 1.496 5.º - Alemanha 1.393 6.º - Holanda 1.302 7.º - Portugal 1.292 8.º - Inglaterra 1.278 9.º - Espanha 1.237 10.º - República Checa 1.169 11.º - Ucrânia 1.021 12.º - Croácia 1.011 13.º - Camarões 968 14.º - Romênia 929 15.º - Grécia 905 16.º - Rússia 901 17.º - Turquia 892 18.º - México 888 19.º - Escócia 885 20.º - Suíça 877